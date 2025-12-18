Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Regióny

Zákaz zo súdu nestačil: Muž použil byt ako záruku pôžičky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Muž uzatvoril zmluvu o pôžičke, v ktorej na byt zriadil záložné právo.

Autor TASR
Humenné 18. decembra (TASR) - Polícia v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci podvodu, ku ktorému malo dôjsť v súvislosti s majetkovým vyrovnaním medzi 41-ročnou ženou a 48-ročným mužom. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, medzi oboma osobami prebiehalo súdne konanie o usporiadanie spoluvlastníctva a v jeho priebehu bolo súdom vydané predbežné opatrenie, ktorým sa zakazovalo nakladať s bytom až do ukončenia súdneho sporu.

Muž však uzatvoril s inou osobou zmluvu o pôžičke, v ktorej na byt zriadil záložné právo. „Svojím konaním teda nerešpektoval vydané predbežné opatrenie súdu. Uvedená zmluva bola uzatvorená účelovo,“ dodala hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?