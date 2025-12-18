< sekcia Regióny
Zákaz zo súdu nestačil: Muž použil byt ako záruku pôžičky
Muž uzatvoril zmluvu o pôžičke, v ktorej na byt zriadil záložné právo.
Autor TASR
Humenné 18. decembra (TASR) - Polícia v Humennom vedie trestné stíhanie vo veci podvodu, ku ktorému malo dôjsť v súvislosti s majetkovým vyrovnaním medzi 41-ročnou ženou a 48-ročným mužom. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, medzi oboma osobami prebiehalo súdne konanie o usporiadanie spoluvlastníctva a v jeho priebehu bolo súdom vydané predbežné opatrenie, ktorým sa zakazovalo nakladať s bytom až do ukončenia súdneho sporu.
Muž však uzatvoril s inou osobou zmluvu o pôžičke, v ktorej na byt zriadil záložné právo. „Svojím konaním teda nerešpektoval vydané predbežné opatrenie súdu. Uvedená zmluva bola uzatvorená účelovo,“ dodala hovorkyňa.
