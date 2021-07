NEŠŤASTIE NA CESTE: V Huncovciach narazil autobus do rodinného domu

Huncovce 1. júla (TASR) - K dopravnej nehode, pri ktorej autobus narazil do rodinného domu, došlo vo štvrtok v obci Huncovce v okrese Kežmarok. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Niekoľko cestujúcich sa pri nehode zranilo.



"Pravdepodobnou príčinou nehody bola kolízia autobusu a nákladného motorového vozidla, vodič autobusu sa snažil vyhnúť zrážke s nákladiakom, zišiel mimo cesty a narazil do neobývaného rodinného domu. Dychová skúška vodiča bola negatívna," uvádza polícia.



V autobuse bolo približne 13 až 15 cestujúcich, z ktorých asi šesť utrpelo zranenia, boli prevezení na ošetrenie do nemocnice. Podľa polície rozsah zranení zatiaľ známy nie je, malo by však ísť o ľahké zranenia.



Z dôvodu nehody bola cesta v oboch smeroch neprejazdná a premávku riadili policajti po obchádzkovej trase.