TRAGÉDIA NA STREDNOM SLOVENSKU: V jazierku sa utopilo ročné dieťa

Polícia začala v uvedenej veci trestné stíhanie pre usmrtenie a okolnosti tragédie vyšetruje.

Banská Štiavnica 12. marca (TASR) - V jednej z obcí Banskoštiavnického okresu sa vo štvrtok popoludní utopilo ročné dieťa v záhradnom jazierku. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

„Privolaným záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť. Vzhľadom na mimoriadnu citlivosť prípadu k nemu nebudeme poskytovať podrobnejšie informácie,“ podotkla Žabková. Polícia podľa jej slov začala v uvedenej veci trestné stíhanie pre usmrtenie a okolnosti tragédie vyšetruje.

