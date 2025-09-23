< sekcia Regióny
V Kapišovej a Nižnej Pisanej našli vojnovú muníciu
Polícia upozornila občanov, aby s podobnými nálezmi v žiadnom prípade nemanipulovali a každý nález okamžite oznámili na linku 158.
Autor TASR
Svidník 23. septembra (TASR) - V obciach Kapišová a Nižná Pisaná v okrese Svidník našli v uplynulých dňoch vojnovú muníciu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 47-ročný muž počas prechádzky v lese, v katastrálnom území obce Kapišová v sobotu (20. 9.) podvečer našiel dva predmety pripomínajúce muníciu. Nález okamžite ohlásil na linku 158.
„Krajský pyrotechnik po príchode na miesto a po obhliadnutí nálezu určil, že ide o 80-milimetrovú delostreleckú mínu nemeckej výroby a SMI 35 protipechotnú mínu, taktiež nemeckej výroby. Míny boli pyrotechnikom zaistené a za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení boli odvezené z miesta,“ uviedla Ligdayová.
V nedeľu (21. 9.) ráno na linku 158 oznámil 30-ročný muž nález pravdepodobne vojenskej munície, a to v lese v katastrálnom území obce Nižná Pisaná.
„Miesto nálezu bolo policajnou hliadkou okamžite zaistené, na miesto bol vyslaný aj pyrotechnik. V tomto prípade išlo o 14 kusov 82-milimetrovej delostreleckej míny, jednu protipechotnú šrapnelovú mínu, jednu 107-milimetrovú delostreleckú mínu a jeden 75-milimetrový protipechotný delostrelecký granát. Munícia pochádzala z obdobia druhej svetovej vojny,“ dodala Ligdayová.
