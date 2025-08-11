< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: V katastri obce Most pri Bratislave sa zrazili tri autá
K zrážke došlo počas predbiehania vozila značky Škoda vozidlom taxislužby, ktoré sa malo čelne zraziť s vozidlom značky Seat Alhambra, idúcim v tom čase v protismernej časti vozovky.
Autor TASR
Bratislava 10 augusta (TASR) - V katastri obce Most pri Bratislave ,na ceste II/572, došlo k nehode troch áut. Z dôvodu odstraňovania následkov nehody bol tento úsek ťažko prejazdný. Premávku usmerňovali dopravní policajti. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií k zrážke došlo počas predbiehania vozila značky Škoda vozidlom taxislužby, ktoré sa malo čelne zraziť s vozidlom značky Seat Alhambra, idúcim v tom čase v protismernej časti vozovky,“ priblížil Szeiff.
Polícia preto vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom, prípadne aby na prejazd využili alternatívnu trasu.
