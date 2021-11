Polícia v kauze predaja rybníkov v P. Bystrici vzniesla obvinenie

Trenčín 30. novembra (TASR) – V kauze podvodného predaja rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici vzniesla polícia obvinenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. TASR to potvrdil žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.



„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a jednotlivé úkony trestného konania nie je možné k prípadu poskytnúť v súčasnej dobe žiadne bližšie informácie,“ doplnil Moravčík. Nešpecifikoval, koho polícia obvinila. V zmysle Trestného zákona hrozí vinníkovi v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na dva roky.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Žiline zastavilo v júni minulého roka po 11 mesiacoch vyšetrovania trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Skutok údajného podvodného predaja rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici tak podľa žilinskej krajskej vyšetrovateľky nebol trestným činom. Slovenský rybársky zväz (SRZ) podal voči rozhodnutiu protest. Vo februári tohto roka rozhodla Generálna prokuratúra SR o tom, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bolo predčasné. Prípad sa tak vrátil na opätovné vyšetrovanie do Žiliny.



Kauza odštartovala po tom, ako SRZ predal žilinskej spoločnosti vystupujúcej v čase predaja pod názvom MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však v zmysle dodatkov zmluvy nemá peniaze za predaj. Vtedajší štatutári SRZ (bývalý tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš, pozn. TASR) podpísali v novembri 2018 zmluvu, ktorá mala byť pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve zmenená.