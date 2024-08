TRAGÉDIA V KONTAKTNEJ ZOO: V leopardej voliére našli mŕtveho muža

Bratislava 23. augusta (TASR) - V kontaktnej zoologickej záhrade v obci Jasenie v okrese Brezno našli v leopardej voliére muža bez známok života. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.



"Telo nebohého muža bolo nájdené bez známok života vo voliére, v ktorej bol chovaný leopard. Privolaná ohliadajúca súdna lekárka nariadila s cieľom stanovenia presnej príčiny jeho smrti súdnu pitvu," uviedla.



Vyjadrovať sa k akýmkoľvek ďalším okolnostiam prípadu by bolo podľa jej slov v tejto chvíli predčasné. "To bude možné až po riadnom vyšetrení a preverení všetkých podrobností," dodala Kováčiková.