V KOŠICIACH UTIEKOL VÄZEŇ: Polícia pred ním varuje
Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku nad jazerom.
28. októbra
Košice 28. októbra (TASR) - Polícia v Košiciach pátra po utečenom väzňovi. Andreas Polyák je približne 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke kučeravé vlasy. V čase úteku mal oblečené biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku. Väzeň odišiel z pracoviska spoločnosti Vamex na adrese Lubina 1, Košice. V prípade, že by občania muža spozorovali, je potrebné ihneď volať linku 158 a nepribližovať sa k nemu. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku nad jazerom. Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, obvodné oddelenia aj psovodi. Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže,“ uviedli policajti.
