Polícia v Košiciach sa tentoraz zamerala na chodcov
V minulom roku prišlo na cestách Košického kraja o život 16 chodcov.
Autor TASR
Košice 9. marca (TASR) - Polícia v pondelok ráno v Košiciach zrealizovala dopravno-preventívnu akciu zameranú na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky chodcami, ale aj na povinnosti vodičov voči chodcom. Za najproblematickejší označila rekonštruovaný úsek cesty na Rastislavovej ulici. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Pripomenula, že počas uplynulého týždňa na cestách Košického kraja zaevidovali päť dopravných nehôd s účasťou chodcov a zistili 28 priestupkov chodcov.
Po jarných prázdninách dohliadali policajti na priechody pre chodcov nielen v blízkosti škôl, ale aj pri frekventovaných križovatkách či obchodných centrách. „Najproblematickejším úsekom bol rekonštruovaný úsek cesty na Rastislavovej ulici v Košiciach, kde v súčasnosti nie je v prevádzke ani svetelná signalizačná súprava. Chodci tak ‚kľučkujú‘ pomedzi vozidlá a snažia sa dostať na druhú stranu cesty,“ uviedla.
Polícia aj v tejto súvislosti chodcom pripomína, aby vstupovali na vozovku až po dôkladnom presvedčení sa, že je to bezpečné, rešpektovali cestnú svetelnú signalizáciu, prípadne dopravné značenie, nevstupovali náhle do vozovky pred prichádzajúce vozidlá a používali reflexné prvky najmä za zníženej viditeľnosti.
Policajti na cestách Košického kraja odhalili od začiatku tohto roka do piatka (6. 3.) spolu 392 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorých sa dopustili práve chodci. V uvedenom období došlo podľa Ivanovej k stretu vozidla a chodca v 30 prípadoch, pričom v deviatich z nich boli vinníkmi dopravnej nehody práve chodci. V minulom roku prišlo na cestách Košického kraja o život 16 chodcov.
