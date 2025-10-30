Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025
Dráma v košickej ubytovni: Oživovali 27-ročnú ženu, našli sa aj drogy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Polícia: V košickej ubytovni zachraňovali 27-ročnú ženu, dvoch mužov zadržali

Autor TASR
Košice 30. októbra (TASR) - V košickej turistickej ubytovni zachraňovali v stredu (29. 10.) večer 27-ročnú ženu, ktorú našli policajti na mieste bez známok života. Podarilo sa ju oživiť. Polícia tiež zadržala dvoch mužov, ktorí sa v čase incidentu v ubytovni nachádzali. U jedného zistili prítomnosť drog. Presné okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Počas prevozu do nemocnice žena opäť stratila vedomie, no jeden zo zasahujúcich policajtov bol v sanitke a pokračoval v oživovaní až do momentu, kým bola pacientka odovzdaná lekárom. Nebyť rýchlej a pohotovej reakcie policajtov, tento príbeh by mal tragický koniec,“ priblížila polícia. Podľa oznámenia si mala žena vážne ublížiť.

