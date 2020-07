Na cestách Košického kraja cez víkend havarovalo niekoľko motorkárov

Košice 27. júla (TASR) – Viacero dopravných nehôd motocyklistov zaevidovala polícia v Košickom kraji počas uplynulého víkendu. Kým jednému vbehla do cesty zver, iný narazil do auta a ďalší skončil vo zvodidlách. TASR o tom za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach informoval Jaroslav Ličák.



V sobotu (25. 7.) okolo 8.40 h došlo k nehode na ceste v smere od obce Cestice časť Dobogov do košickej mestskej časti Šaca. Šesťdesiatpäťročnému motocyklistovi spoza kríkov v smere jeho jazdy vybehla lesná zver. „Vodič už zrážke nedokázal zabrániť,“ uviedol Ličák s tým, že motocyklista zišiel z cesty, pričom utrpel ľahké zranenia s dobou liečenia do sedem dní.







Ťažký úraz s dobou liečenia nad 42 dní utrpel 26-ročný motocyklista z okresu Michalovce po ďalšej sobotňajšej dopravnej nehode. Smeroval od obce Dargov na obec Košický Klečenov. „V stúpaní na horský priechod v ostrej pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a s motocyklom sa dostal do šmyku, v ktorom pokračoval až do protismerného jazdného pruhu, kde dolnými končatinami narazil do protiidúceho osobného motorového vozidla Land Rover Discovery,“ spresnil. Posádka auta neutrpela žiadne zranenia.



Pravdepodobne viac než 42 dní sa bude zo zranení liečiť aj 52-ročný motocyklista z Maďarska, ktorý v nedeľu (26. 7.) išiel od obce Švedlár smerom na obec Nálepkovo. „Pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou s motocyklom spadol na jeho ľavú stranu na vozovku, po ktorej sa šmýkal,“ dodal s tým, že následne telom narazil do zvodidiel.