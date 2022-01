V Košickom kraji evidujú v dôsledku počasia viacero škodových udalostí

Košice 18. januára (TASR) – Policajti zaevidovali zvýšený počet škodových udalostí v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v Košickom kraji. Pre TASR to povedala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že od pondelkového (17. 1.) popoludnia do utorkového rána bolo najviac komplikácií na cestách v Spišskonovoveskom okrese. Krajskí hasiči podľa ich hovorkyne Jany Matis Libovej v súvislosti s počasím absolvovali v kraji len jeden výjazd, v okrese Michalovce zasahovali pri spadnutom strome na vozovke.



V dôsledku šmýkania vozidiel na cestách vznikali kolóny a škodové udalosti. Vážne ani tragické dopravné nehody v Košickom kraji polícia nezaznamenala. „Nielen dopravní policajti, ale aj policajti obvodných oddelení v okrese Spišská Nová Ves regulovali dopravu a snažili sa vzniknuté situácie vyriešiť čo najskôr, aby bola premávka na cestách čo najskôr sprejazdnená a nedochádzalo k tvorbe kolón,“ povedala Ivanová.



Z dôvodu skrížených autobusov sa tvorili kolóny za Spišskou Novou Vsou smerom na Hnilčík. Vznikali aj v okolí Nálepkova. „Zľadovatená cesta bola včera od Smižian smerom na obec Iliašovce, približne od 18.00 h v kolóne stálo niekoľko desiatok áut, krátko pred 20.00 h bola cesta plne prejazdná,“ spresnila s tým, že v okolí Turne nad Bodvou zas fúkal silný nárazový vietor. Policajti vodičov nákladných vozidiel upozorňovali na odplachtovanie.



Okrem viacerých vozidiel v uvedenom okrese dostalo šmyk aj jedno auto v Michalovskom okrese, a to pri obci Lastomír. Jedna osoba z posádky utrpela zranenia.



Policajti apelujú na vodičov, aby najmä v čase nepriaznivých poveternostných podmienok zvážili nutnosť svojej cesty. „V prípade, že nie je možné cestu odložiť, uberte nohu z plynu, dodržiavajte potrebné rozostupy medzi autami a zbytočne neriskujte neprimeranými manévrami s vozidlom,“ doplnila Ivanová.