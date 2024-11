V Košickom kraji evidujú stovky prípadov domáceho násilia

Košice 25. novembra (TASR) - Polícia v Košickom kraji zaznamenala za prvých desať mesiacov tohto roka 298 trestných činov spáchaných v súvislosti s domácim násilím, keď bola obeťou žena. Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



"Ako najčastejšie trestné činy v rámci riešenia prípadov domáceho násilia evidujeme nebezpečné vyhrážanie (80 prípadov), sexuálne zneužívanie (59 prípadov), ublíženie na zdraví (39 prípadov), týranie blízkej a zverenej osoby (18 prípadov)," uviedla.



Každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia podľa hovorkyne venuje zvýšenú pozornosť. Dôkladne preveruje každé oznámenie pre podozrenie, a to aj v prípade, že oznamovateľ ešte pred príchodom policajnej hliadky svoje oznámenie odvolá. "Pri preverovaní udalosti polícia venuje osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú náhodou aj deti. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že domáce násilie sa vyznačuje vysokou mierou latencie, zostáva zväčša dlhodobo utajované, pretože osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku 'v zajatí'," priblížila Ivanová.



Takéto prípady sa pritom vyskytujú v každom okrese, násilie postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.



V uplynulých dňoch napríklad trebišovskí kriminalisti obvinili muža zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Trebišovský sudca zároveň vyhovel návrhu a obvineného muža vzal do vyšetrovacej väzby. "Muž niekoľko rokov spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej manželke, vyhadzoval ju nahú zo spoločného obydlia, odopieral jej stravu, vulgárne jej nadával a neraz boli svedkom takéhoto správania aj ich deti," konštatovala policajná hovorkyňa.



V ďalšom prípade návrhom na podanie obžaloby ukončili vyšetrovanie košickí kriminalisti. Muž, ktorého obvinili zo zločinu znásilnenia, zločinu sexuálneho násilia a prečinu obmedzovania osobnej slobody pod hrozbou bezprostredného násilia podľa polície donútil ženu, s ktorou si stretnutie dohodol cez sociálne siete, k súloži a orálnemu styku a bránil jej užívať osobnú slobodu.