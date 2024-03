Polícia: V Košickom kraji je zvýšený počet hliadok

Košice 23. marca (TASR) - Zvýšený počet motorizovaných i peších hliadok, policajtov v uniformách i v civilnom odeve možno v sobotu stretnúť na celom území Košického kraja v okolí volebných miestností. Viac policajtov bude v teréne aj po ukončení volieb. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



"Príslušníci PZ dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku a svoju pozornosť vo zvýšenej miere venujú volebným miestnostiam," uviedla s tým, že stále je v teréne aj dostatok policajtov, ktorí svojou činnosťou predchádzajú páchaniu trestnej činnosti či dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



Podľa riaditeľa KR PZ v Košiciach Štefana Mulika sú počas celej doby trvania sobotňajších volieb prezidenta SR na území Košického kraja pripravení zabezpečiť ich nerušený priebeh a dohliadať na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. "Zvýšenú pozornosť venujeme aj sídlam volebných komisií a ďalším miestam, kde by mohlo dôjsť k porušeniu zákona, prípadne k ich poškodeniu," dodal.



Ivanová doplnila, že od skorých ranných hodín boli v teréne špeciálne vyškolení policajti a policajti so špeciálne vycvičenými služobnými psami, ktorí vykonali pyrotechnické prehliadky v objektoch, kde prebiehajú voľby. "Počas celého dňa sú v prípade potreby pripravení zasiahnuť aj policajti špecializovaných útvarov," povedala.



Polícia pripomína, že akékoľvek informácie k prípadom možného narušenia priebehu volieb prezidenta SR, verejného poriadku, podozrenia zo spáchania priestupku či trestného činu je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na bezplatné číslo polície 158.



Slováci si v sobotu volia prezidenta. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojuje deväť kandidátov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.