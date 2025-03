REKORDÉR VÍKENDU: S obrovským promile zdemoloval plot aj garáž

Košice 17. marca (TASR) - Policajti na cestách v Košickom kraji počas uplynulého 11. týždňa odhalili 23 vodičov, u ktorých zistili alkohol. Výsledok dychovej skúšky u 19 z nich bol do jedného promile, štyria nafúkali viac ako jedno promile. Alkohol sa podpísal aj pod vznik štyroch dopravných nehôd. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Rekordérom uplynulého víkendu je 41-ročný vodič, ktorý v nedeľu (16. 3.) po 17. hodine viedol osobné motorové vozidlo v obci Baška v okrese Košice-okolie. Pri prejazde križovatky zišiel z cesty a pravou stranou prerazil oplotenie rodinného domu. Poškodil mechanizmus elektrickej brány aj samotnú bránu, narazil aj do múru garáže, ktorú poškodil spolu s jej interiérom a v nej zaparkovanými vozidlami.



"Bezprostredne po dopravnej nehode bol vodič podrobený dychovej skúške. Jej výsledok bol pozitívny, a to 1,62 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 3,37 promile," spresnila hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia a je obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Polícia tiež obvinila troch vodičov, ktorí mali uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov z marenia výkonu úradného rozhodnutia. V Čečehove v okrese Michalovce 50-ročný vodič ignoroval zákaz do októbra 2025. V Bežovciach v okrese Sobrance 47-ročný vodič mal zákaz do mája 2026. Vodič smerujúci z Podhoroďa do Beňatiny v okrese Sobrance mal zákaz do decembra 2027. "Vodič policajtom nepredložil žiadne doklady a predstavil sa iným menom. Keď však zistil, že policajti si to vedia overiť, vyšiel s pravdou von a povedal svoje skutočné meno," doplnila Ivanová.



Traja vodiči skončili v cele policajného zaistenia a obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Išlo o 36-ročnú vodičku v Košiciach, ktorá v sobotu (15. 3.) nafúkala 1,46 promile. V nedeľu (16. 3.) v Michalovciach 41-ročný vodič opakovane odmietol dychovú skúšku a v Košiciach 48-ročný vodič, u ktorého dychová skúška, ktorej ho policajti podrobili, ukázala prítomnosť alkoholu v prepočte 1,60 promile.