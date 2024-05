Polícia chytila opitých vodičov autobusov

Košice 2. mája (TASR) - Polícia počas štvrtkového rána na košických cestách odhalila dvoch vodičov autobusov pod vplyvom alkoholu a ďalšieho vodiča autobusu s pozitívnym výsledkom odberov na drogy. Požitie alkoholu zistili aj u ďalších šiestich vodičov. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Preventívna policajná akcia začala už od 5.00 h po celom kraji. "Z celkového počtu 1729 dychových skúšok počas celej doby trvania akcie bolo osem pozitívnych," uviedla hovorkyňa.



Prvého previnilca za volantom autobusu policajti odhalili už osem minút po začiatku akcie. Autobus smerujúci po Harichovskej ceste v smere z Levoče do Spišskej Novej Vsi viedol vodič, ktorého výsledok dychovej skúšky bol v prepočte 0,85 promile. Dychová skúška bola pozitívna aj u vodiča autobusu v obci Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce), a to 0,33 promile.



"V autobuse na Spiši sa cestujúci nenachádzali, na Zemplíne si štyria cestujúci museli počkať na náhradný spoj. Vodiči týchto autobusov už totiž v jazde nepokračovali, vodičský preukaz im policajti zadržali, ďalšiu jazdu zakázali a o tom, kedy si opäť budú môcť sadnúť za volant rozhodne až príslušný správny orgán," konštatovala Ivanová.



Výsledok dychovej skúšky ďalšieho vodiča autobusu bol síce negatívny, ale muž javil známky požitia návykových látok, preto mu v nemocnici odobrali biologický materiál. "Výsledok predbežne potvrdil prítomnosť takýchto látok v jeho organizme. Podľa výsledku o ich množstve bude rozhodnuté o ďalšom postupe," priblížila polícia.



U ďalších kontrolovaných vodičov vozidiel najvyššiu hodnotu alkoholu v dychu - 1,63 promile namerali šoférovi v obci Zemplínsky Klečenov (okres Trebišov). Iný vodič v obci Košické Olšany (okres Košice-okolie) mal v dychu 1,60 promile.



Tí, ktorých výsledok dychovej skúšky bol nižší ako jedno promile, prišli o vodičský preukaz. Vodiči s hodnotou vyššou putovali do cely policajného zaistenia a okrem zadržaného vodičského preukazu im bude po vykonaní potrebných procesných úkonov vznesené aj obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.