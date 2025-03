Ráno v Košickom kraji: Polícia chytila šesť opitých vodičov

Košice 20. marca (TASR) - Polícia vo štvrtok ráno kontrolovala na alkohol vodičov v mestách Kráľovský Chlmec (okres Trebišov), Spišské Vlachy (okres Spišská Nová Ves) a Košice. Dychové skúšky odhalili šiestich vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu, namerali im hodnoty od 0,31 po 0,56 promile. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Ranné kontroly sa začali o 4.30 h. "Počas dnešného rána sme dychovej skúške podrobili 4571 vodičov," uviedla Ivanová. V Košiciach sa policajti zamerali na vodičov prichádzajúcich do centra mesta po Slaneckej ceste a po ulici Osloboditeľov.



Prvého previnilca odhalili krátko pred 5.45 h v Kráľovskom Chlmci, kde vodič vozidla nafúkal 0,56 promile. Celkovo policajti zistili pod vplyvom alkoholu troch vodičov v Košiciach, dvoch v Kráľovskom Chlmci a jedného v Spišských Vlachoch. Kontrolná akcia sa konala v súvislosti so stredajšími (19. 3.) oslavami mena Jozef.



Ako uviedol zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Ladislav Héžel, snahou je "odfiltrovať nezodpovedných vodičov, ktorí si sadnú za volant pod vplyvom alkoholu, od zodpovedných vodičov, ktorí sa chcú bezpečne dostať do cieľa svojej cesty".