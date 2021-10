V Košickom kraji štvrtina vodičov nezastavila na signál bielej palice

Košice 14. októbra (TASR) - Dopravno-preventívna akcia pri príležitosti Svetového dňa bielej palice sa vo štvrtok dopoludnia konala na piatich stanovištiach Košického kraja. Stalo sa tak v spolupráci dopravných policajtov, policajných preventistov a zástupcov krajskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.



„Počas preventívnej akcie na území Košického kraja bolo voči chodcom so zrakovým postihnutím z celkového počtu 585 vodičov ohľaduplných 438 vodičov a 147 vodičov nerešpektovalo povinnosti vodiča a nezastavilo na signál zdvihnutej bielej palice chodca so zrakovým postihnutím,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Išlo o stanovištia v Košiciach na Čermeľskej ulici, v obci Budimír a mestách Rožňava, Sečovce a Spišská Nová Ves. Najviac vodičov, ktorí nezastavili, bolo pomerne v Spišskej Novej Vsi pri Redute - 40,7 percenta, najmenej v Budimíri na ceste I/68 – 14,4 percenta.



„Cieľom akcie bolo zvýšiť povedomie vodičov o význame a funkcii bielej palice, a tak pozitívne prispieť k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. V zmysle zákona je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, starým osobám a osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu,“ konštatovala Mésarová.