Polícia v Košickom kraji v sobotu skontrolovala 111 vodičov

Košice 12. apríla (TASR) - „Donútiť“ vodičov zastaviť, vystúpiť, prehodiť pár slov a tým zahnať driemoty bolo cieľom sobotňajšej preventívno-bezpečnostnej akcie Budíček na cestách Košického kraja. Počas troch hodín policajti skontrolovali 111 vodičov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



„Spoločným menovateľom dopravných nehôd, na elimináciu ktorých bola aj dnešná ranná preventívno-bezpečnostná akcia v Košickom kraji zameraná, je skorá ranná hodina, prejdenie do protismerného jazdného pruhu na rovnom a prehľadnom úseku cesty bez akejkoľvek brzdnej dráhy. A práve preto bolo cieľom dnešnej akcie 'zobudiť' vodičov, vracajúcich sa nadránom domov,“ povedal viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.



Počas rána policajti podľa Ivanovej v obci Zemplínska Teplica zastavili vodiča, ktorý sa práve vracal domov, do Michalovského okresu, z nočnej zmeny. „Dĺžka jeho trasy mala takmer 80 kilometrov,“ priblížila Ivanová a doplnila, že spočiatku si policajti mysleli, že bude pod vplyvom alkoholu. Následne sa vodič policajtom poďakoval, že ho zastavili, keďže išiel z nočnej a bol unavený.



„Počas troch hodín trvania dopravno-bezpečnostnej akcie, od 6.00 h do 9.00 h sme na cestách Košického kraja zastavili 111 vodičov. Našťastie, nielen počas trvania dopravno-bezpečnostnej akcie, ale ani počas piatkovej (11. 4.) noci, sme na cestách Košického kraja nezaznamenali žiadnu tragickú ani vážnu dopravnú nehodu, a čo nás teší, počas ranných kontrol nebol ani jeden z kontrolovaných vodičov pod vplyvom alkoholu,“ skonštatovala Ivanová.



V obci Krásnohorské Podhradie, na mieste, kde je najvyššia povolená rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, policajti odhalili vodiča dodávky, v ktorej boli okrem neho ďalší štyria pasažieri, ktorý išiel rýchlosťou 117 kilometrov za hodinu. „Vodičovi policajti uložili 800 eur pokutu, ktorú však neuhradil, a tak mu zadržali vodičský preukaz. 'Naprázdno' neobišli ani ostatní, nepoužitie bezpečnostných pásov ich stálo každého po 50 eur,“ povedala Ivanová.



Podľa košického krajského policajného riaditeľa Štefana Mulika, ktorý bol na ranných cestách, myšlienkou akcie bola skôr prevencia. „Išlo nám o udržanie pozornosti tých vodičov, ktorí sú po nočnej zmene, po ťažkom pracovnom týždni, vracajú sa domov a ich pozornosť sa znižuje tým, že sú unavení. Dnes nám nešlo o výsledky, ale o to, aby sa každý v zdraví a v šťastí vrátil domov,“ dodal Mulik.