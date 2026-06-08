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Polícia v Košickom kraji za päť hodín zistila 162 priestupkov
Kontroly uskutočnili najmä v okresoch Košice a Košice-okolie.
Autor TASR
Košice 8. júna (TASR) - Polícia počas pondelkovej rannej dopravnej akcie odhalila 162 priestupkov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, počas päťhodinovej akcie policajti skontrolovali a dychovej skúške podrobili 1052 vodičov a dvoch motocyklistov. Alkohol zistili u troch vodičov.
Kontroly uskutočnili najmä v okresoch Košice a Košice-okolie. Zamerané boli na alkohol a iné návykové látky u vodičov, prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, technický stav vozidiel či povinné zmluvné poistenie.
Alkohol policajti namerali vodičom v košickej mestskej časti Šaca, pri obci Valaliky a v Turni nad Bodvou, vodičom zadržali vodičské preukazy, zakázali ďalšiu jazdu a o sankcii rozhodne správny orgán. Zistili aj 31 prípadov prekročenia rýchlosti. Najviac na ceste I/16, kde vodič na úseku s obmedzením rýchlosti na 60 kilometrov za hodinu išiel rýchlosťou 152 kilometrov za hodinu. Dostal pokutu 800 eur.
Kontroly odhalili aj 35 vozidiel, ktoré nespĺňali predpísaný technický stav. Bez bezpečnostných pásov jazdilo 39 vodičov, 20 počas jazdy telefonovalo a ôsmim vozidlám chýbalo platné povinné zmluvné poistenie. Policajti zadržali tri osvedčenia o evidencii vozidla a päť tabuliek s evidenčným číslom. Osobitne sa zamerali aj na nákladné a dodávkové vozidlá. Pri 13 vozidlách skontrolovali hmotnosť a rozmery, šesť vozidiel nedodržalo sociálnu legislatívu. Z celkového počtu 162 priestupkov riešili policajti 159 v blokovom konaní.
Za prvých 23 týždňov roka 2026 zomrelo na cestách v Košickom kraji 12 osôb, 77 účastníkov cestnej premávky utrpelo ťažké zranenia a 350 ľahké zranenia. Polícia preto avizuje zvýšený počet kontrol. „S blížiacou sa letnou turistickou sezónou sa však do boja musíme pustiť spoločne - my proti nedisciplinovaným vodičom a vy voči vlastným prehreškom, s ktorými sadáte za volant auta,“ doplnila hovorkyňa.
Kontroly uskutočnili najmä v okresoch Košice a Košice-okolie. Zamerané boli na alkohol a iné návykové látky u vodičov, prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, technický stav vozidiel či povinné zmluvné poistenie.
Alkohol policajti namerali vodičom v košickej mestskej časti Šaca, pri obci Valaliky a v Turni nad Bodvou, vodičom zadržali vodičské preukazy, zakázali ďalšiu jazdu a o sankcii rozhodne správny orgán. Zistili aj 31 prípadov prekročenia rýchlosti. Najviac na ceste I/16, kde vodič na úseku s obmedzením rýchlosti na 60 kilometrov za hodinu išiel rýchlosťou 152 kilometrov za hodinu. Dostal pokutu 800 eur.
Kontroly odhalili aj 35 vozidiel, ktoré nespĺňali predpísaný technický stav. Bez bezpečnostných pásov jazdilo 39 vodičov, 20 počas jazdy telefonovalo a ôsmim vozidlám chýbalo platné povinné zmluvné poistenie. Policajti zadržali tri osvedčenia o evidencii vozidla a päť tabuliek s evidenčným číslom. Osobitne sa zamerali aj na nákladné a dodávkové vozidlá. Pri 13 vozidlách skontrolovali hmotnosť a rozmery, šesť vozidiel nedodržalo sociálnu legislatívu. Z celkového počtu 162 priestupkov riešili policajti 159 v blokovom konaní.
Za prvých 23 týždňov roka 2026 zomrelo na cestách v Košickom kraji 12 osôb, 77 účastníkov cestnej premávky utrpelo ťažké zranenia a 350 ľahké zranenia. Polícia preto avizuje zvýšený počet kontrol. „S blížiacou sa letnou turistickou sezónou sa však do boja musíme pustiť spoločne - my proti nedisciplinovaným vodičom a vy voči vlastným prehreškom, s ktorými sadáte za volant auta,“ doplnila hovorkyňa.