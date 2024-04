NEHODA V KÚTOCH: Autobus zrazil cyklistu

Kúty 16. apríla (TASR) - Zranenia, ktoré si vyžiadali vrtuľníkový prevoz do bratislavskej nemocnice, utrpel v utorok ráno 69-ročný cyklista v Kútoch, keď sa zrazil s autobusom. Informovala o tom trnavská krajská polícia.



"Muž išiel na bicykli po 7.00 h po hlavnej ceste. Keď začal odbočovať na vedľajšiu ulicu, narazil do neho z doposiaľ neznámych príčin autobus, idúci rovnakým smerom," uviedla. Polícia podrobila 51-ročného šoféra autobusu dychovej skúške na alkohol, mala negatívny výsledok. To, či bol cyklista pod vplyvom alkoholu, sa bude zisťovať zo vzorky jeho krvi. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.



Zároveň upozorňuje cyklistov, aby nestrácali ostražitosť ani v uliciach svojich obcí, ktoré dobre poznajú a vždy sa presvedčili, či je situácia na ceste bezpečná. Vodičov upozorňuje, aby najmä v obciach a mestách predvídali a svoju jazdu prispôsobili situácii.