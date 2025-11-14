< sekcia Regióny
Polícia v L. Mikuláši zadržala 17-ročného mladíka po krádeži hotovosti
Páchateľ čelí obvineniu z trestného činu krádeže, ako aj obvineniam z viacerých majetkových trestných činov, ktorých sa dopustil v predchádzajúcom období.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 14. novembra (TASR) - Policajná hliadka v Liptovskom Mikuláši v uplynulom týždni zadržala 17-ročného mladíka, ktorý poškodil štyri mincové boxy v jednej z miestnych autoumyvární a následne ukradol finančnú hotovosť. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš si krátko po incidente všimla podozrivú osobu, ktorá sa vzďaľovala od miesta činu. Po tom, ako muž zbadal policajné vozidlo, dal sa na útek,“ priblížili z polície s tým, že páchateľa ďalej prenasledovali a po opakovaných výzvach na zastavenie, na ktoré nereagoval, použili tri varovné výstrely do vzduchu.
Podozrivý sa policajtom na krátky čas stratil z dohľadu. „Vďaka výbornej miestnej a osobnej znalosti ho hliadka v krátkom čase vypátrala a obmedzila mu osobnú slobodu,“ doplnila polícia. Páchateľ čelí obvineniu z trestného činu krádeže, ako aj obvineniam z viacerých majetkových trestných činov, ktorých sa dopustil v predchádzajúcom období.
