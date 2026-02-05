< sekcia Regióny
Polícia v Liptovskej Osade pomáhala pri vážnom pracovnom úraze v lese
K zranenému vyšli samotní policajti, keďže bol vo veľmi ťažko dostupnom teréne.
Autor TASR
Liptovská Osada 5. februára (TASR) - Hliadka Policajného zboru (PZ) v Liptovskej Osade počas pondelkovej (2. 2.) služby asistovala rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) pri pracovnom úraze, ku ktorému malo dôjsť pri prácach v lese. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
K zranenému vyšli samotní policajti, keďže bol vo veľmi ťažko dostupnom teréne. „U poškodeného zistili, že má vážne zranenia, a to trieštivú zlomeninu členka s masívnym krvácaním, načo mu ihneď jeden z príslušníkov okamžite podal potrebnú prvú pomoc,“ podotkli z polície.
Následne tento príslušník PZ zišiel z lesa k ceste informovať posádku RZP o stave zraneného, pričom jeho presun bol možný len za pomoci nosidiel. „S takýmto presunom policajti pomohli hasičom, ktorí sa medzitým tiež dostali k miestu úrazu,“ doplnili.
