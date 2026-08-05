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ZRÁŽKA VLAKU S AUTOM V LOZORNE: Rušňovodič jej už nedokázal zabrániť
Alkohol u vodičov podľa polície zistený nebol.
Autor TASR
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Bratislava/Lozorno 5. augusta (TASR) - Na jednokoľajovom železničnom priecestí v Lozorne došlo v stredu podvečer k zrážke nákladného vlaku s osobným motorovým vozidlom. K zraneniu osôb nedošlo. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke, ktorá sa stala v Lozorne. „Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k zrážke nákladného vlaku a osobného motorového vozidla značky Opel, pričom vodička vozidla nerešpektovala dopravné značenie Stoj a prešla cez priecestie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť. K zraneniu osôb nedošlo. Alkohol u vodičov podľa polície zistený nebol.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke, ktorá sa stala v Lozorne. „Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k zrážke nákladného vlaku a osobného motorového vozidla značky Opel, pričom vodička vozidla nerešpektovala dopravné značenie Stoj a prešla cez priecestie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť. K zraneniu osôb nedošlo. Alkohol u vodičov podľa polície zistený nebol.