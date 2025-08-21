< sekcia Regióny
V Malej Lehote našli telo nezvestného 22-ročného muža
Na miesto smeroval aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR, no krátko pred jeho odletom sa podarilo tímu so psom telo nezvestného muža nájsť.
Autor TASR
Malá Lehota 21. augusta (TASR) - V katastri obce Malá Lehota v okrese Žarnovica našli príslušníci Pohotovostného pátracieho tímu v stredu (20. 8.) telo 22-ročného muža, po ktorom pátrali ako po nezvestnom. TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že telo našli v popoludňajších hodinách v lesnom poraste v lokalite Skalka.
„Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a odporučil vykonať pitvu,“ priblížila Faltániová s tým, že polícia v Novej Bani začala trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad je v štádiu vyšetrovania.
O pátraní po mladom mužovi z okresu Nové Zámky informoval na sociálnej sieti Záchranný systém Slovensko. Ako uviedol, pátraciu akciu rozbehli neďaleko Novej Bane, kde muža naposledy videli. Do pátrania sa zapojili pešie tímy, štvorkolky, drony aj záchranárske psy. Na miesto smeroval aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR, no krátko pred jeho odletom sa podarilo tímu so psom telo nezvestného muža nájsť.
