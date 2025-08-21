Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

V Malej Studenej doline našli kostrové pozostatky

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Autor TASR
Vysoké Tatry 21. augusta (TASR) - V Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách našli v utorok (19. 8.) kostrové pozostatky. V spádnici ľadového štítu ich objavili príslušníci Horskej záchrannej služby. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že patria neznámej osobe a keďže obhliadajúci lekár nevedel určiť presnú príčinu smrti, nariadili súdnoznaleckú pitvu.

„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ dodala Ligdayová.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti