V Malej Studenej doline našli kostrové pozostatky
Autor TASR
Vysoké Tatry 21. augusta (TASR) - V Malej Studenej doline vo Vysokých Tatrách našli v utorok (19. 8.) kostrové pozostatky. V spádnici ľadového štítu ich objavili príslušníci Horskej záchrannej služby. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že patria neznámej osobe a keďže obhliadajúci lekár nevedel určiť presnú príčinu smrti, nariadili súdnoznaleckú pitvu.
„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ dodala Ligdayová.
