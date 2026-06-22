< sekcia Regióny
Polícia v Medzilaborciach obvinila 3 ľudí,riešila útok i krádež peňazí
Vyšetrovateľ obvinil 23-ročného muža a 16-ročného chlapca z trestného činu porušovania domovej slobody.
Autor TASR
Medzilaborce 22. júna (TASR) - Polícia v Medzilaborciach riešila počas piatka 19. júna dva prípady, v ktorých boli obvinení traja mladí ľudia. V jednom prípade išlo o porušovanie domovej slobody a napadnutie muža, v druhom o krádež hotovosti 59-ročnému občanovi Poľska. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Vyšetrovateľ obvinil 23-ročného muža a 16-ročného chlapca z trestného činu porušovania domovej slobody. Skutku sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva v nočných hodinách v Medzilaborciach. Podľa polície neoprávnene vošli do murovanej stavby slúžiacej na bývanie. Najskôr búchali na vchodové dvere, ktoré neskôr vyvalili. V objekte mali napadnúť muža, ktorý tam býval. Jeden z útočníkov ho udrel sklenenou fľašou do hlavy. Polícia oboch podozrivých stotožnila a vypátrala už niekoľko hodín po skutku. Stíhaní sú na slobode.
V ten istý deň popoludní riešili policajti aj krádež na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach. Okradnutý bol 59-ročný občan Poľska, ktorý predával tovar. Neznámy muž k nemu pristúpil zozadu a z vrecka nohavíc mu odcudzil 250 eur. „Polícia v krátkom čase vypátrala podozrivého mladíka, išlo o 17-ročného miestneho muža,“ uviedla hovorkyňa
Vyšetrovateľ obvinil 23-ročného muža a 16-ročného chlapca z trestného činu porušovania domovej slobody. Skutku sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva v nočných hodinách v Medzilaborciach. Podľa polície neoprávnene vošli do murovanej stavby slúžiacej na bývanie. Najskôr búchali na vchodové dvere, ktoré neskôr vyvalili. V objekte mali napadnúť muža, ktorý tam býval. Jeden z útočníkov ho udrel sklenenou fľašou do hlavy. Polícia oboch podozrivých stotožnila a vypátrala už niekoľko hodín po skutku. Stíhaní sú na slobode.
V ten istý deň popoludní riešili policajti aj krádež na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach. Okradnutý bol 59-ročný občan Poľska, ktorý predával tovar. Neznámy muž k nemu pristúpil zozadu a z vrecka nohavíc mu odcudzil 250 eur. „Polícia v krátkom čase vypátrala podozrivého mladíka, išlo o 17-ročného miestneho muža,“ uviedla hovorkyňa