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OHROZIL ŽIVOT SVOJHO DIEŤAŤA: Mladistvú osobu už rieši polícia
Vec si prevzali kriminalisti.
Autor TASR
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Michalovce 4. júna (TASR) - Polícia preveruje mimoriadne citlivú udalosť, ku ktorej došlo vo štvrtok v Michalovciach a ktorá sa týka dieťaťa. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, osobu podozrivú z protiprávneho konania zadržali. Ako upozornil portál tnlive.sk, mladistvá osoba mala ohroziť život svojho niekoľkomesačného dieťaťa.
„Môžeme potvrdiť, že dieťa bolo odovzdané do starostlivosti zodpovedných osôb a podrobené potrebnému vyšetreniu,“ uviedla polícia. Vec si prevzali kriminalisti. Dodali, že vzhľadom na povahu prípadu, vek dieťaťa a prebiehajúce úkony nebudú v tejto chvíli poskytovať bližšie informácie.
„Môžeme potvrdiť, že dieťa bolo odovzdané do starostlivosti zodpovedných osôb a podrobené potrebnému vyšetreniu,“ uviedla polícia. Vec si prevzali kriminalisti. Dodali, že vzhľadom na povahu prípadu, vek dieťaťa a prebiehajúce úkony nebudú v tejto chvíli poskytovať bližšie informácie.