Chytili ich v ukradnutom aute: Polícia našla aj drogy
Autor TASR
Michalovce 21. januára (TASR) - V utorok (20. 1.) popoludní prijala polícia na linku 158 oznámenie o rýchlo sa pohybujúcom vozidle značky Audi v uliciach Michaloviec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, lustráciou zistili, že vozidlo je v pátraní a jeho odcudzenie bolo nahlásené v Sečovciach 16. januára.
Do pátrania po vozidle sa zapojil aj psovod so služobným psom. Vozidlo spozoroval vo chvíli, keď ho vodič zaparkoval za obytným domom. Policajt zaparkoval neďaleko, aby mal vozidlo aj posádku na očiach. Vo vnútri sa nachádzali dve osoby - jedna vystúpila a fajčila, druhá ostala sedieť. Neskôr sa osoba z miesta vodiča presunula na miesto spolujazdca a tiež vystúpila. Obaja muži sa potom pokúsili rýchlejším krokom vzdialiť.
„Na to pohotovo zareagoval psovod, ktorý ich sledoval, vystúpil zo služobného vozidla a začal osoby prenasledovať. Pomocou zákonných výziev boli osoby zastavené a vyzvané, aby zotrvali na mieste, pričom na miesto dorazili aj ďalšie policajné hliadky,“ dodala hovorkyňa.
U jedného z mužov našli zatavenú striekačku s bielou kryštalickou látkou. Michalovskí policajti začali vo veci trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky.
Vozidlo zaistili a vykonajú s ním ďalšie úkony. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že osoby spáchali trestný čin, zadržali ich a eskortovali na príslušný policajný útvar. Po vykonaní potrebných procesných úkonov oboch mužov prepustili. „Policajti v Sečovciach, ktorí začali trestné stíhanie pre trestný čin krádeže, budú v priebehu ďalšieho vyšetrovania skúmať, aký súvis má dvojica mužov s odcudzeným vozidlom,“ doplnila Illésová.
