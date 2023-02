Polícia v Moldave nad Bodvou riešila vlani o 24,5 % viac priestupkov

Moldava nad Bodvou 27. februára (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Moldave nad Bodvou eviduje medziročný nárast evidovaných oznámení, preverení či priestupkov o 24,5 percenta. Vyplýva to zo správy o jej činnosti za minulý rok, ktorú vo februári na svojom zasadnutí vzali mestskí poslanci na vedomie.



"Kým v roku 2021 sme mali nápad 1050 prípadov, v roku 2022 bol nápad 1308 prípadov," spresnil v uvedenom dokumente náčelník MsP Michal Gamráth s tým, že v 341 prípadoch po preverení nešlo o priestupok ani trestný čin.



V minulom roku oproti roku 2021 najvýraznejšie stúpol počet priestupkov súvisiacich s verejným poriadkom, a to o viac než osem percent. Ide o rušenie nočného kľudu, budenie verejného pohoršenia alebo neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa. V doprave zaznamenali vyše štvorpercentný nárast. Týkalo sa to hlavne zastavenia a státiach na miestach, kde je to zakázané. "Na úseku porušovania všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN) bolo takisto zaznamenané zvýšenie nápadu o 3,7 percenta, tu však je potrebné uviesť, že od decembra 2019, kedy nadobudlo účinnosť VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach, nám percentuálne stále narastá uvedený nápad," skonštatoval. Nárast o 2,3 percenta evidujú na úseku priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, kde zaevidovali najmä rôzne schválnosti, hádky a drobné ublíženie na zdraví. Naopak, počet majetkových priestupkov klesol o 1,1 percenta. Ide hlavne o drobné krádeže v obchodných centrách či krádež drevnej hmoty.



Pripomenul tiež, že aktívne využívali kamerový systém, ktorý prispel aj k objasneniu viacerých trestných činov. "V rámci mesta a mestskej časti Budulov bolo v roku 2022 nainštalovaných ďalších 14 kamier. Celkovo ich máme osadených 35 a v súčasnosti sú pripravované ďalšie projekty osadenia kamier na miestach s vysokým nápadom kriminality," dodal Gamráth s tým, že pri zabezpečovaní verejného poriadku im pomáhali aj hliadky Miestnej občianskej poriadkovej služby.



Zároveň skonštatoval, že došlo k úplnej eliminácii problému, keď na ceste pri osade Budulovská poväčšine deti hádzali po autách či cyklistoch rôzne predmety. Po zistení páchateľov a hliadkovaní prestalo dochádzať aj ku krádežiam a poškodzovaniu hrobových miest na cintoríne.



V karanténnej stanici počas minulého roka umiestnili celkovo 43 odchytených túlavých psov, z toho dvoch dali do náhradnej starostlivosti. Okrem toho občianske združenie (OZ), s ktorým má mesto uzavretú zmluvu, odchytilo 11 psov v rámci mesta. Všetky psy prevzalo OZ z Veľkých Kapušian.