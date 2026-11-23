< sekcia Regióny
VIDEO: Polícia v neobývanom dome zadržala 53-ročného muža
Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky preverovala oznámenie v stredu (18. 11.) v skorých ranných hodinách.
Autor TASR
Nová Kelča 23. novembra (TASR) - Polícia zadržala 53-ročného muža z okresu Vranov nad Topľou, ktorý sa mal neoprávnene zdržiavať v neobývanom dome v obci Nová Kelča. Na jeho prítomnosť upozornilo svetlo baterky vo vnútri. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, prípad ďalej vyšetrujú.
Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky preverovala oznámenie v stredu (18. 11.) v skorých ranných hodinách. Po príchode na miesto policajti zistili, že na dome je rozbitá sklenená výplň okna. Pri následnej kontrole objektu spozorovali za dverami siluetu osoby. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného zásahu do práv k domu, bytu alebo nebytovému priestoru. „V prípade je vedené skrátené vyšetrovanie povereným príslušníkom obvodného oddelenia Policajného zboru v Slovenskej Kajni,“ uviedla polícia.
Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky preverovala oznámenie v stredu (18. 11.) v skorých ranných hodinách. Po príchode na miesto policajti zistili, že na dome je rozbitá sklenená výplň okna. Pri následnej kontrole objektu spozorovali za dverami siluetu osoby. Policajti muža obmedzili na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného zásahu do práv k domu, bytu alebo nebytovému priestoru. „V prípade je vedené skrátené vyšetrovanie povereným príslušníkom obvodného oddelenia Policajného zboru v Slovenskej Kajni,“ uviedla polícia.