Polícia v Nitre vyvracia informácie o údajnom zoborskom fantómovi

Nitra 9. februára (TASR) - Príspevky kolujúce na sociálnej sieti, týkajúce sa maskovaného zlodeja vyčíňajúceho v nitrianskej mestskej časti Zobor a Nitrianskych Hrnčiarovciach, sú nepravdivé. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, podľa ktorého polícia v týchto lokalitách v súčasnosti nezaznamenala žiadny prípad majetkovej trestnej činnosti.



Obyvatelia Zobora na sociálnych sieťach upozorňujú na osobu, ktorá v tejto časti Nitry prichádza od lesa, preskakuje ploty, nazerá spoza okien do izieb a pokúša sa dostať do domov. "Niektoré z takýchto príspevkov uvádzajú, že dané skutočnosti nahlásili na polícii a polícia v nahlásených lokalitách zvýšila činnosť hliadok. Informácie vo veci príspevkov, ktoré sa v súčasnosti prezentujú na sociálnej sieti v súvislosti s krádežami v danej lokalite, sa doposiaľ zo strany polície nepotvrdili a neevidujeme žiadne trestné oznámenie," informovala polícia.



Napriek nepotvrdenému protiprávnemu konaniu v lokalite a z dôvodu predchádzania trestnej činnosti, ako aj pre vyššiu bezpečnosť občanov a ich majetku, bude polícia vykonávať zvýšenú hliadkovú činnosť v mestskej časti Zobor a Nitrianskych Hrnčiarovciach.



Zverejňované fotografie a videá, ktoré obyvatelia aktuálne šíria, sú staršieho dáta, tvrdí polícia. V druhej polovici roka skutočne zaznamenala v časti Zobor a Nitrianskych Hrnčiarovciach osem prípadov porušovania domovej slobody v súbehu s krádežou finančnej hotovosti. Na základe kamerových záznamov zistila, že rovnaký páchateľ nevyčíňal len na Slovensku, ale aj v Českej republike a Poľsku. Práve v Poľsku bol zadržaný a je tam aj väzobne stíhaný.