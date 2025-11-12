< sekcia Regióny
Polícia v Nitrianskom kraji sa zamerala na krádeže v predajniach
Polícia upozorňuje, že v podobných kontrolách bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Autor TASR
Nitra 12. novembra (TASR) - Polícia v celom Nitrianskom kraji vykonala preventívno-bezpečnostnú akciu Maloobchod. Zameraná bola na predchádzanie krádeží v rôznych predajniach. Zapojilo sa do nej celkovo 77 policajtov z poriadkovej a kriminálnej polície, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti skontrolovali 114 prevádzok, v 31 prípadoch boli kontroly vykonané pracovníkmi súkromných bezpečnostných služieb. Počas akcie sa zistili celkovo štyri priestupky. Polícia upozorňuje, že v podobných kontrolách bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Policajti skontrolovali 114 prevádzok, v 31 prípadoch boli kontroly vykonané pracovníkmi súkromných bezpečnostných služieb. Počas akcie sa zistili celkovo štyri priestupky. Polícia upozorňuje, že v podobných kontrolách bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.