Polícia Nitrianskeho kraja zasahovala počas soboty pri dvoch nehodách

Nitra 26. septembra (TASR) – Polícia v Nitrianskom kraji zasahovala v sobotu (25. 9.) pri dvoch dopravných nehodách, pri ktorých zahynula jedna osoba a štyri boli ťažko zranené. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na sociálnej sieti.



Polícia zasahovala spolu so všetkými záchrannými zložkami okolo obeda pri dopravnej nehode v Urminciach v okrese Topoľčany. "Vodič osobného auta pravdepodobne dostal šmyk a zrazil sa s protiidúcim domiešavačom. Bilanciou dopravnej nehody sú štyri ťažko zranené osoby v osobnom aute vrátane dvoch detí," uviedla polícia.



Po tejto nehode zasahovala polícia aj pri dopravnej nehode 50-ročného motocyklistu v Nitrianskom okrese. "Muž pravdepodobne nezvládol riadenie motocykla a narazil do dopravnej značky pri mestskej časti Nitra - Dražovce. Pri prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahol," doplnila polícia.