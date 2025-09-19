< sekcia Regióny
Polícia v Nových Zámkoch zadržala drogového dílera
Vyšetrovateľ Policajného zboru mu vzniesol obvinenie pre drogovú trestnú činnosť.
Autor TASR
Nové Zámky 19. septembra (TASR) - Príslušníci kriminálnej polície v Nových Zámkoch zadržali 34-ročného muža, podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Ten si z doposiaľ neznámeho zdroja neoprávnene zadovažoval bližšie nezistené množstvá drog. Pervitín následne u seba prechovával, predával, ako aj bezodplatne rozdával v Nových Zámkoch a okolí, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Počas zadržania a osobnej prehliadky podozrivého bola nájdená sklenená fajka, sedem kusov tzv. inzulínových striekačiek, jedna striekačka s obsahom bielej kryštalickej látky a jedna ampulka s neznámou tekutinou. Pri následnej domovej prehliadke podozrivý vydal policajtom ďalšie drogy a iné veci pochádzajúce z trestnej činnosti.
Vyšetrovateľ Policajného zboru mu vzniesol obvinenie pre drogovú trestnú činnosť. Aktuálne sa rozhoduje o vzatí obvineného do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na osem rokov.
