Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. október 2025Meniny má Kristián
< sekcia Regióny

V obci Hamuliakovo došlo v noci k nehode, vodiča našli mimo auta

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook: Polícia SR - Bratislavský kraj

Vodiča následne previezli do nemocnice.

Autor TASR
Hamuliakovo 19. októbra (TASR) - Polícia sa zaoberá nehodou v obci Hamuliakovo v okrese Senec, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom. Vodiča s vážnymi zraneniami našli mimo auta. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Policajti po príchode na miesto dopravnej nehody zistili, že ide o osobné motorové vozidlo, ktoré bolo značne poškodené a nachádzalo sa mimo vozovky,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že vodiča previezli do nemocnice. „Okolnosťami, ako aj príčinou tejto nehody sa zaoberajú policajti,“ dodala.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti