V obci Hamuliakovo došlo v noci k nehode, vodiča našli mimo auta
Vodiča následne previezli do nemocnice.
Autor TASR
Hamuliakovo 19. októbra (TASR) - Polícia sa zaoberá nehodou v obci Hamuliakovo v okrese Senec, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom. Vodiča s vážnymi zraneniami našli mimo auta. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Policajti po príchode na miesto dopravnej nehody zistili, že ide o osobné motorové vozidlo, ktoré bolo značne poškodené a nachádzalo sa mimo vozovky,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že vodiča previezli do nemocnice. „Okolnosťami, ako aj príčinou tejto nehody sa zaoberajú policajti,“ dodala.
