TRAGÉDIA V OBCI VEĽKÝ LOM: Našli mŕtve dieťa a jeho matku

Bratislava 8. novembra (TASR) - V obci Veľký Lom v okrese Veľký Krtíš našli v stredu večer mŕtve dieťa a jeho matku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Upozornil na to portál noviny.sk.



"Môžem potvrdiť, že sme v stredu vo večerných hodinách prijali informáciu o úmrtí ročného dieťaťa a jeho matky. Na miesto bol vyslaný výjazd kriminalistov z odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici," priblížila.



Polícia podľa slov hovorkyne bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.