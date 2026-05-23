Polícia v obciach pri Košiciach odhalila desiatky priestupkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Autor TASR
Košice 23. mája (TASR) - Policajti vo štvrtok (21. 5.) popoludní vykonali dopravno-bezpečnostnú akciu vo viacerých obciach v okolí Košíc. Počas štyroch hodín odhalili desiatky priestupkov vrátane prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti či nevyhovujúceho technického stavu vozidiel. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Počas akcie zaznamenali desať prípadov prekročenia rýchlosti a päť vodičov nepoužilo bezpečnostný pás. V 11 prípadoch vozidlá nespĺňali predpísaný technický stav. Policajti zároveň štyrikrát zadržali tabuľky s evidenčným číslom vozidla a 29 vodičom uložili blokovú pokutu. Dychovej skúške podrobili 70 vodičov.

Kontroly sa zamerali najmä na okolie obcí Bidovce, Čakanovce, Boliarov, Kecerovce, Ďurkov, Herľany, Nižná Kamenica, Vyšná Kamenica, Bohdanovce, Čižatice, Vtáčkovce a Ploské. „Ak si niekto myslel, že v menších obciach na dopravné kontroly zabúdame, mýlil sa. Prídeme aj tam, kde nás nečakajú,“ dodala polícia s tým, že cieľom podobných kontrol je eliminovať z ciest nezodpovedných vodičov a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.
