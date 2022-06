V okolí Púchova čakajú počas víkendu na vodičov dopravné obmedzenia

Púchov 10. júna (TASR) – Považskobystrický dopravný inšpektorát upozorňuje motoristov na víkendové (11. – 12. 6.) dopravné obmedzenia v okolí Púchova a Lednických Rovní. Dôvodom sú cyklistické preteky. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



V sobotu (11. 6.) od 11.50 do 14.00 h úplne uzavrú cestu II/507 z Lednických Rovní do Horoviec a cesty III/1949, 1951 a 1953 v úseku Horovce – Kvašov – Lednica - Dolná Breznica – Lednické Rovne.



V nedeľu (12. 6.) bude od 10.30 do 12.30 h úplne uzavretá cesta II/507 medzi Púchovom a Lednickými Rovňami (čerpacia stanica).



"Žiadame motoristov, aby pri plánovaní ciest zohľadnili krátkodobé dopravné obmedzenia, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky," upozorňuje polícia.