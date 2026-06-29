< sekcia Regióny
Polícia v okrese Martin realizuje veľkú protidrogovú akciu
V okrese Martin realizuje polícia veľkú protidrogovú akciu v rámci operácií s krycími názvami Finischer a Cargo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Martin 29. júna (TASR) - V okrese Martin realizuje polícia veľkú protidrogovú akciu v rámci operácií s krycími názvami Finischer a Cargo. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Cieľom policajnej akcie je odhaľovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti,“ spresnila polícia s tým, že v okolí Martina zasahujú príslušníci Protidrogového oddelenia Stred Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s ďalšími útvarmi Policajného zboru.
„V súčasnosti policajti na viacerých miestach vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie,“ podotkla polícia.
„Cieľom policajnej akcie je odhaľovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti,“ spresnila polícia s tým, že v okolí Martina zasahujú príslušníci Protidrogového oddelenia Stred Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s ďalšími útvarmi Policajného zboru.
„V súčasnosti policajti na viacerých miestach vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie,“ podotkla polícia.