Deväťročný chlapec nasadol do auta a narazil do garáže

Rožňava 16. augusta (TASR) – V okrese Rožňava 9-ročný chlapec nasadol do auta, pohol sa a narazil do garáže. Košická krajská polícia o tom informuje na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, chlapec zistil, že zadné pravé dvere motorového vozidla sú odomknuté, vošiel do auta a sadol si na miesto vodiča.



„Odistil ručnú brzdu a vyradil zaradený rýchlostný stupeň. Vozidlo v mierne svahovitom teréne začalo samovoľne cúvať, stalo sa neovládateľným, až napokon narazilo do garáže,“ pripomína polícia s tým, že po náraze si chlapec otvoril dvere na strane vodiča a z miesta odišiel. Podľa polície sa udalosť stala koncom minulého týždňa.



Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová v pondelok pre TASR povedala, že polícia sa týmto prípadom zaoberá a objasňuje jeho okolnosti.