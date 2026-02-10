< sekcia Regióny
Polícia v Partizánskom zadržala dvoch cudzincov podozrivých z krádeží
Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Autor TASR
Partizánske 10. februára (TASR) - Policajti v utorok popoludní v Partizánskom obmedzili na osobnej slobode dvoch cudzincov, ktorí sú dôvodne podozriví z majetkovej trestnej činnosti, a to krádeží vlámaním do obydlí. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Na akcii spolupracujú policajti z odborov kriminálnej polície Krajských riaditeľstiev Policajného zboru (PZ) v Trenčíne a Nitre, ako aj policajti z Okresných riaditeľstiev PZ z Trnavy, Nitry a Nových Zámkov.
„Aktuálne policajti zabezpečujú procesné úkony,“ doplnila polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne, hneď ako to procesná situácia umožní.
