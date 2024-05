TRAGÉDIA V PEZINKU: Žena zomrela po zrážke s vlakom, úsek je obmedzený

Bratislava 10. mája (TASR) - Na železničnej stanici v Pezinku zomrela v piatok po zrážke s nákladným vlakom 40-ročná žena. Tragickú udalosť momentálne dokumentujú policajti. Železničná doprava je preto v úseku obmedzená. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



"Podľa doterajších informácií 40-ročná žena v čase o 13.43 h vošla do dráhy nákladného vlaku, ktorý prechádzal stanicou v smere z Trnavy do Bratislavy. Aj napriek okamžitému použitiu rýchločinných bŕzd rušňovodič zrážke zabrániť nedokázal," uviedla hovorkyňa s tým, že žena v dôsledku zrážky utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.