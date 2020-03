V policajnej cele skončil muž, ktorý so zbraňou lúpil v Nitre

Nitra 13. marca (TASR) – Nitrianski kriminalisti objasnili tri prípady lúpeží, pri ktorých páchateľ použil zbraň. Za lúpeže, ktoré sa stali v Nitre a v Ivanke pri Nitre, skončil v policajnej cele 30-ročný muž. Na základe získaných dôkazov bol policajným vyšetrovateľom obvinený zo zločinov lúpeže so zbraňou.



„Bol daný podnet na návrh na väzobné trestné stíhanie obvineného, ktorému sudca vyhovel, a obvinený muž putoval do väzby. V zmysle Trestného zákona hrozí za zločin lúpeže trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“ informovala o tom polícia.



Prvá z lúpeží sa stala v blízkosti autobusovej stanice v Nitre. K šoférovi vozidla kuriérskej služby nastúpil neznámy muž so zbraňou v ruke a žiadal od neho peniaze. Zobral mu zhruba 140 eur a mobilný telefón, potvrdila polícia.



V Ivanke pri Nitre vošiel neznámy muž do lekárne, kde so zbraňou v ruke žiadal peniaze. Žena za pultom sa dala na útek. „Páchateľ preskočil pult a ženu chytil za oblečenie. Ona mu v tej chvíli vytrhla zbraň z ruky a pokúsila sa s ňou ujsť. Muž ju však dohnal, vytrhol jej zbraň z ruky a ušiel,“ opísala priebeh lúpeže polícia. Žena neutrpela žiadne zranenia, nedošlo ani k majetkovej ujme.



Po poslednom lúpežnom prepadnutí v záložni na Coboriho ulici v Nitre polícia vykonala opatrenia a získala poznatky o pohybe podozrivej osoby. Už po pár hodinách skončil podozrivý v rukách polície.