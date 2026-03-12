< sekcia Regióny
Polícia v Poltári funguje takmer rok, najviac ju zamestnáva parkovanie
Náčelníkom MsP v Poltári je Andrej Karman, ktorý je bývalý riaditeľ obvodného oddelenia Policajného zboru v Lovinobani v Lučeneckom okrese.
Poltár 12. marca (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Poltári funguje v meste takmer rok. Najviac ju zamestnávajú vodiči, ktorí na území mesta parkujú nezodpovedne. TASR o tom informoval primátor mesta Peter Sitor s tým, že prácu mali aj s odstraňovaním vrakov.
Spresnil, že sa to týkalo takých nepojazdných áut, ktoré na svojich miestach stáli dlhodobo a zaberali napríklad aj parkovacie miesta. „Mestskí policajti však počas roka riešili napríklad aj krádeže peňaženky i telefónov. Zasahujú pri rôznych udalostiach,“ povedal. Podľa neho je to aj pri narušení verejného poriadku. Necelý rok fungovania MsP tak hodnotí primátor pozitívne. Spomenul, že jej príslušníci slúžia na usmerňovanie, aby platili rovnaké pravidlá pre všetkých občanov.
Ako ďalej uviedol, v súčasnosti majú v Poltári jedného náčelníka a dvoch mestských policajtov. „Zatiaľ nechávame tento stav tak, ako je. Do budúcna uvažujeme o zvýšení, to však možno bude v ďalšom roku,“ poznamenal s tým, že pracovníci majú väčšinou ranné a popoludňajšie služby. Keď je to však potrebné, v práci sú aj počas víkendov a mestských spoločenských akcií. Sitor doplnil, že v lete zvykli mať aj nočné služby.
Náčelníkom MsP v Poltári je Andrej Karman, ktorý je bývalý riaditeľ obvodného oddelenia Policajného zboru v Lovinobani v Lučeneckom okrese. Mestská polícia sídli v priestoroch kultúrneho domu, z bočnej strany budovy. O zriadení poltárskej MsP rozhodli mestskí poslanci na konci roka 2024. Svoju činnosť začala od začiatku apríla minulého roka.
V uliciach Poltára asistujú mestským policajtom aj členovia miestnej občianskej a preventívnej služby. Spoločne sa starajú o ochranu zdravia a majetku obyvateľov a o ich bezpečnosť. Okrem toho môžu mať na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktu v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom.
