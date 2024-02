V pondelok zaznamenali na cestách Trnavského kraja dve smrteľné nehody

Trnava 13. februára (TASR) - Dve úmrtia na cestách zaznamenala polícia v pondelok (12. 2.) v Trnavskom kraji. Popoludní zahynula 54-ročná žena v obci Boleráz pri Trnave, ktorá stála na ceste za stojacim autom a zozadu do nej narazilo ďalšie vozidlo. Druhý tragický prípad sa stal v podvečer v Gbeloch v okrese Skalica. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



"Mladý, len 22-ročný motorkár pravdepodobne nezvládol riadenie a so svojím motocyklom zišiel mimo cesty. Narazil do zaparkovaného auta Škoda Superb a vzápätí aj do betónového múrika. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uvádza. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody policajti naďalej vyšetrujú.