TRAGÉDIA V POPRADE: Chodkyňa zahynula po zrážke s autom
Vodiča vo veku 36 rokov podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Autor TASR
Poprad 22. februára (TASR) - K zrážke osobného auta s chodkyňou došlo v sobotu (21. 2.) večer v Poprade na Sídlisku Juh. Päťdesiatdeväťročná žena po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda sa stala krátko po 18.00 h. „Chodkyňa prechádzala cez neosvetlený úsek cesty, kde ju zachytilo osobné auto,“ uviedla polícia. Žena podľahla zraneniam krátko pred 20.00 h.
Policajti nehodu zdokumentovali. Vodiča vo veku 36 rokov podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
„Presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. K udalosti bol pribratý znalec z odboru dopravy,“ dodala polícia.
