Polícia v Poprade obvinila štyroch mužov z drogovej trestnej činnosti
Pri domovej prehliadke bol v pivnici nájdený špeciálne upravený priestor na pestovanie marihuany, tzv. ‚pestiareň‘.
Autor TASR
Poprad 21. novembra (TASR) - Polícia v Poprade obvinila štyroch mužov z drogovej trestnej činnosti. Kriminalisti vykonali prehliadku motorového vozidla, nebytových priestorov v Spišskom Podhradí a domovú prehliadku v obci Smižany. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, obvinení sú 61-ročný muž z okresu Spišská Nová Ves, 19-ročný muž z okresu Gelnica, 52-ročný muž z Bratislavy a 20-ročný občan Ukrajiny.
„Pri domovej prehliadke bol v pivnici nájdený špeciálne upravený priestor na pestovanie marihuany, tzv. ‚pestiareň‘, v ktorej sa nachádzalo 57 kusov rastlín,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v rámci prehliadok boli zaistené aj predmety súvisiace s drogovou trestnou činnosťou vrátane väčšieho množstva zelenej rastlinnej sušiny.
Podľa polície si 61-ročný muž týmto spôsobom zabezpečoval omamné a psychotropné látky pre vlastnú potrebu aj na distribúciu iným osobám. Ostatní traja obvinení sa podieľali na distribúcii drog. Muži boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia. „Na 61-ročného muža bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie, ďalší traja obvinení boli zo zadržania prepustení,“ dodala Ligdayová.
