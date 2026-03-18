PODVODNÍCI ÚRADUJÚ: V Prešovskom kraji okrádajú seniorov
Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní pri komunikácii s neznámymi osobami
Autor TASR
Prešov 18. marca (TASR) - Prešovská krajská polícia eviduje viaceré finančné podvody na senioroch, ku ktorým došlo minulý týždeň. Informuje o tom na sociálnej sieti. Ako uvádza, v prvom prípade poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov-Sever začal trestné stíhanie pre prečin podvodu.
„Doposiaľ neznámy páchateľ pod zámienkou vyplatenia finančných prostriedkov z obchodovania s kryptomenou kontaktoval 60-ročného muža, ktorého následne naviedol na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu,“ uvádza polícia s tým, že prostredníctvom tejto aplikácie poškodený realizoval viacero finančných transakcií na cudzie účty, čím mu vznikla škoda vo výške 16.000 eur.
V druhom prípade okresný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin podvodu. Podľa polície sa neznámy páchateľ vydával za príslušníka Policajného zboru a uviedol poškodenú do omylu nepravdivou informáciou, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu a hrozí mu trest odňatia slobody.
„Následne od 79-ročnej ženy vylákal finančnú hotovosť vo výške 18.600 eur, pričom ju inštruoval, aby peniaze vložila do igelitovej tašky a ponechala ju na verejne prístupnom mieste pri obytnom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Poškodená uvedené pokyny vykonala,“ približuje polícia.
Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli obozretní pri komunikácii s neznámymi osobami, neinštalovali neznáme aplikácie na pokyn cudzích osôb a neposkytovali svoje osobné ani bankové údaje. Rovnako, aby si pravdivosť uvádzaných informácií vždy overili u svojich blízkych.
Polícia nikdy nepožaduje finančné prostriedky ani ich odovzdanie na verejnom mieste. V prípade, ak je niekto kontaktovaný s legendou dopravnej nehody alebo iným podozrivým konaním, má bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
