NEPOUČITEĽNÝ: Mladík v Prešove jazdil aj napriek zákazu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Polícia zistila, že mladík nie je držiteľom vodičského oprávnenia a že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do augusta 2026

Autor TASR
Prešov 11. decembra (TASR) - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 20-ročného muža z obce v okrese Košice z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v utorok (9. 12.) večer viedol osobné auto po obci Varhaňovce. Policajná hliadka ho zastavila a podrobila kontrole. „Zistila, že mladík nie je držiteľom vodičského oprávnenia a že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do augusta 2026,“ povedala Ligdayová s tým, že bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
